El jugador del Reial Madrid ha viscut un dels seus millors anys, tant professional com personalment. Per això, ha volgut organitzar la seva pròpia festa a Madrid per celebrar els seus èxits en aquest any 2017. Segons publica la revista 'Setmana', a la gran gala no podien faltar ni els familiars ni < / b> per suposat la parella del jugador, Georgina Rodríguez.

La jove de 23 anys acudia radiant del braç del futbolista. Tot i haver estat mare fa tot just uns mesos, Georgina lluïa un look que accentuava la seva figura . Després de donar a llum, la model s'ha posat les piles i la seva recuperació estàs sent espectacular.

Com ja sabem, la model realitza esport sovint per mantenir la seva figura i fins a l'últim moment del seu embaràs, s'ha mantingut activa . A més, segons publica 'Hola!', La model, en diverses ocasions, ha deixat clar el seu passió per l'esport . "M'encanta fer esport i menjar sa, així que no ha estat cap esforç per a mi. L'única cosa que he trobat a faltar és el pernil ibèric, el xoriço i el fuet. Quan va néixer Alana va ser el primer que vaig demanar".

a la festa no van faltar la mare i les germanes del futbolista ??b> amb les que va celebrar els èxits que ha aconseguit en aquest últim any. Cinc títols són els que ha guanyat amb el seu equip espanyol i el seu cinquè Pilota d'Or , així com el premi The Best per segon any consecutiu i el premi de la UEFA al millor jugador de l'any.