Molts són els famosos que els costa parlar del seu canvi de físic i mostrar-nos obertament com se senten, però no és el cas de Marta López. L'ex concursant de 'Gran Hermano' ha confessat < b> el atabalada que se sent pels quilos que ha agafat en els últims mesos.

Segons publica 'Setmana', Marta va acudir al programa 'socialité ' per parlar de la tristesa per la qual està travessant a causa dels quilos de més que ha agafat i de la lluita que està portant a terme, des de fa temps, per desfer-se'n . "Si em miro des de l'estiu anterior, tinc com 13 quilos de més. Sóc molt baixeta … 13 quilos en un metre seixanta …"

Pero no és la primera vegada que la Marta guanya quilos, sinó que en els últims anys i segons ha explicat en més d'una ocasió, no aconsegueix recuperar la seva figura anterior. en aquesta ocasió, l'empresària reconeixia que aquest canvi de pes li estava atabalant i no para de menjar. " Tinc ansietat, em passo tot el dia menjant ".

A més, Marta apuntava que el principi del seu problema de pes podrien ser els embarassos dels seus tres fills . Recentment, ha compartit al seu compte de Isntagram una imatge d'un dels seus embarassos on explica que va arribar a engreixar fins a vint quilos.

Segons comentava ella mateixa a 'socialité', serà a partir del gener quan es posi seriosa i durà a terme un règim més enserio per aconseguir el seu pes més idoni.