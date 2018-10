Molts són els famosos que comparteixen el seu dia a dia a les xarxes socials, però només alguns d'ells, van a grans festes com la que va organitzar Porcelanosa ia la qual van assistir cares com el de Isabel Preysles, Nieves Álvarez, Antonio Banderas, Nicole Kimpel, Paloma Cuevas, Enrique Ponce, Miguel Ángel Silvestre o Pepe Barroso Jr.

Segons publica la revista ' Hola! ', tots ells es van reunir en una bonica i divertida vetllada, on van celebrar el Nadal ia més la inauguració de la nova botiga de Porcelanosa a Màlaga.

La elegància i el glamour van destacar en la celebració. A més, el color vermell, negre i blau es va convertir en els protagonistes de la nit.

El estilismes dels convidats no van passar desapercebuts i no és per menys. Com és el cas de Isabel Preysler, que acudia a la festa, lluint un vestit de Georges Hobeika Couture i joies de Rabat. O el d' Paloma Cuevas que es va decantar per un vestit del mateix dissenyador que Isabel, però, en color vermell i joies de Yanes.