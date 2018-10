Fernando Tejero, el porter més famós de la televisió, ha sorprès a tots els seus fans a Instagram amb una imatge en la qual se li aprecia seu nou aspecte físic . El Diumenge passat , l'actor publicava una imatge en la qual apareixia menjant un iogurt a la cuina de casa seva, vestit amb una samarreta de tirants on deixava veure les seves nous musculets .

No té res a veure aquest nou aspecte físic de Fernando amb el que estem acostumats a veure-li. Per això, no ha passat desapercebut per seus fans hanque han comentat aquest espectacular canvi. Amb més de 20.000 "m'agrades" i centenars de comentaris , deixaven veure el sorpresos que estaven amb la nova imatge de l'actor.