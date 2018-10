Durant l'any, els germans Rivera els costa reunir-se pels compromisos professionals que ocupen les seves agendes. Tot i això, el nadal són unes dates emotives i de retrobament entre els familiars i per això , els Riveras ha aprofitat el 25 de desembre per passar junts el dia de Nadal.

Com ja ens tenen acostumats, Fran, Cayetano i Kiko immortalitzaven i compartien la seva trobada c on tots els seus seguidors a les xarxes socials. Com en 2016, els Rivera treien el seu costat més còmic , posant Kiko i Cayetano amb morrets mentre Cayetano "dormint plàcidament" .

A més, aquest any han comptat amb una nova convidada. Tana, la filla de Francisco Rivera i Eugenia Martínez de Irujo, acudia a la celebració i per a això, també posava juntament amb els seus oncles Kiko i Gaietà.

Los comentaris a les xarxes no es van fer esperar i molts d'ells, destacaven el gran semblança de Tana amb el seu pare.