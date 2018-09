Des que Georgina es convertia en mare fa un mes , la felicitat de model cada dia és més gran. Així ho demostra amb les fotografies que comparteix amb tots nosaltres a través d'Instagram, on presumeix de família i de la seva petita.

L'última imatge amb la qual ens ha delectat Georgina ha estat juntament amb la seva petita Alana, dormint sobre el tors de la model . Com ens té acostumats, Georgina acompanya la imatge amb un missatge i en aquesta ocasió el icona d'un àngel i un cor bategant han sidos els elegits per la model.

Un dels detalls que més han sorprès tots els seguidors, ha estat el anell que Georgina llueix . Molts han estat els rumors que apuntaven que l'any que Cristiano i Georgina podrien donar-se el "sí, vull" , però fins al moment no hi ha hagut confirmació per part dels protagonistes.

Però Georgina no és l'única que en les últimes hores ha publicat una fotografia en el seu compte d'Instagram, sinó que també ho feia el futbolista a la seva. En aquest cas, Cristiano sorprenia a tots amb el seu nou canvi de look . El futbolista posa vestit completament de negre, ulleres de sol amb vidres foscos, arracades, un collaret, rellotge i anell platejats i una pica de pòquer com a missatge.