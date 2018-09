Des que Iker Casillas fitxés com a porter a Porto, Sara ha estat el seu suport incondicional al país portuguès. Tot i viure lluny de Madrid, la periodista comparteix el seu dia a dia per les xarxes, mostrant el feliç que es troba al costat de Iker i els seus petits.

El Nadal són dates per als retrobaments entre família i amics. Per això, Sara ja està gairebé preparada per viatjar a Espanya per a celebrar aquestes dates tan especials juntament amb els seus éssers estimats . Segurament com ha passat en altres anys, Iker i Sara es reparteixin entre Madrid i Navalacruz i Corral de Almaguez, els seus respectius pobles, per celebrar, un any més, el Nadal.

tot i estar lluny, la periodista ha realitzat molts viatges al nostre país per compromisos laborals. L'últim d'ells, ha estat un viatge exprés a Madrid , que ella mateixa anunciava a les seves xarxes socials.

El look de Sara no ha passat per desapercebut i lluïa una caçadora de cuir estil ' biker 'amb un adornat colorit gravat amb la llegenda " Daughter of the Wands" a la seva esquena.

Segons publica Hola !, causa de l'agenda laboral d'Iker, aquest haurà de tornar a la feina a primers d'any, de manera que Sara i els seus petits podrien tornar a la seva llar portuguès de cara al Cap d'any i la Nit de Reis.

Sobre el futur del porter i la seva família al país portuguès, encara està en dubte , ja que l'equip lusità podria decidir el trasllat d'Iker dins el mercat d'hivern. a partir d'aquest moment, la família tindria un nou futur per davant.