En relació amb la notícia publicada el passat dia 18 de desembre en aquest mateixa secció sota l'inicial títol "Així justifica Mariló Montero els abusos sexuals de la rajada ", posteriorment modificat com" Mariló: <> ", la Direcció del DIARI QUÈ! rectificar algunes de les manifestacions abocades en el mateix per no ser en absolut certes i per no haver confrontat degudament amb altres fonts solvents. En particular, la present rectificació afecta al següent extrem:

Durant les entrevistes prestades el passat 15 de desembre després del lliurament dels Premis nacionals "FUNDASPE" a la Solidaritat i Altruisme, Mariló Montero no va justificar ni va donar suport de cap manera els abusos sexuals relacionats amb el conegut cas "la Rajada". Les seves declaracions sobre "defensar el masclisme des d'un bon punt de vista" en tant a la defensa de la dona, no guarden cap tipus de relació amb el menyspreable acte dels joves jutjats per la violació d'una jove durant els Sanfermines, sinó que les mateixes es van abocar en resposta a la discriminació i abusos que la Sra. Montero pogués haver patit en l'exercici de la seva professió. Més encara, Mariló Montero ha manifestat sempre el seu més absolut menyspreu cap a qualsevol acte de violència masclista entre el qual s'inclou, és clar, el del referit cas de "La Rajada", condemnant pública i fermament aquestes conductes ".