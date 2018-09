Des que la seva filla Ana Boyer es casés en una paradisíaca illa del Carib amb Fernando Verlasco i la recent notícia sobre la paternitat d'Enrique Iglesias, tots els focus s'han centrat en Isabel Preysler, però no només per això, sinó també per la entrevista que ha concedit a 'Haper's Bazaar' en la qual ha revelat alguns detalls de la seva vida amb Mario Vargas Llosa fins ara no coneguts per molts.

Actualment, la parella està travessant per un dels seus millors moments. Fa tot just unes setmanes podíem veure'ls junts en el casament de la filla de la Preysler i Fernando Verlasco. La parella comparteix molt temps lliure i segons publica la revista 'Setmana', el mateix Mario ha confessat el que solen fer en el seu temps lliure. "Portem una vida molt domèstica . Abans jo treballava a casa tot el dia i després sortia pràcticament cada nit al cinema, al teatre … (…) Ara tinc més temps per llegir i les nits són més tranquil·les, assossegades, en un ambient molt marcat per la personalitat d'Isabel ".

A més, l'escriptor ha confessat que ell ha acceptat participar en el món del cor perquè "en cas contrari no hauria estat just per a ella".

Per la seva banda, Isabel ha comentat quals solen ser els seus hàbits a l'hora de dormir. "Ja m'havia acostumat a llegir sola al llit sense haver d'apagar la llum. són moltes coses a les que has d'anar adaptant ". Però la Preysler també ha parlat de les diferències que hi ha entre Miguel Boyer i Mario , arribant a confessar que quan va començar la seva relació amb l'escriptor es va obrir un món nou per a ella. "Miguel ho era pel costat polític, ell (Mario) ho és més per la literatura" .

Isabel admet que l'atracció de tots dos ni és d'ara ni de quan van començar la seva relació, sinó que sempre s'havien fet gràcia l'un a l'altre . A més, ha admès que solien veure quan ella estava amb el seu ex marit i la Llosa amb la seva dona i el que la va enamorar van ser les cartes que l'escriptor li enviava. "Arribar a tenir això, no. No ho vaig imaginar mai, mai. El que estic vivint és una cosa absolutament meravellós (…) El que em va enamorar d'ell van ser les cartes".