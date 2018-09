El Diumenge passat , Ágatha Riuz de la Prada aprofitava el bon temps per passejar a cavall pel camp juntament amb el seu fill Tristán Ramírez Ruiz de la Prada i Jota, el gos de la família. Després de caminar tranquil.lament uns metres, el cavall de la dissenyadora es va descontrolar i va provocar que caigués a terra i es fracturés el canell.

Després de realitzar-li diverses proves, els metges li van confirmar que tenia canell dret trencada i que si no hagués portat casc, el cop hauria estat més gran.

Era la pròpia Agatha qui informava a través de les seves xarxes socials del seu accident, incloent una imatge en la qual apareixia muntada en el seu cavall minuts abans a caure. A més, la dissenyadora acompanyava a aquest missatge un altre en què anunciava que després que li donessin l'alta, es marxaria a una festa flamenca on l'estaven esperant alguns amics.

I així va ser. Quant l'exdona de Pedro J. Ramírez va sortir de l'hospital, es va presentar a la festa. Rafael Amargo , que era un dels amics que l'esperava, li va agrair a la seva amiga el gest de presentar- i va publicar una foto al seu compte d'Instagram, on apareixia Ágatha amb el braç en cabestrell.

Según publica 'Vanitatis' que ha contactat amb ella per conèixer com es troba, < b> aquest mateix dimecres passarà per quiròfan per operar-se. "he tingut mala sort perquè m'he trencat el canell per diversos llocs. De fet, el dimecres em van a operar ".

Tot i aquest fet, Ágatha no perd el seu optimisme i diu que quan estigui recuperada, tornarà a pujar a un cavall. "M'ho estava passant fenomenal".