La parella formada per María Teresa Campos i Edmundo Arrocet han donat la benvinguda al Nadal al programa d'Ana Rosa Quintana . Per això, han presentat i interpretat la nadala 'Vine a casa meva aquest Nadal' , versió del mític tema que va compondre i va interpretar al cantant Luis Aguilé .

Maria Teresa ha tornat al programa d'Ana Rosa després de dedicar-li unes paraules a la presentadora al programa de Risto Mejide, 'Chester', fa unes setmanes. Malgrat el dard que el va llançar a Ana Rosa a 'Chester', l'Campos s'ha atrevit a aparèixer en l'espai de 'Telecinco' amb l'alegria que la caracteritza. Durant l'entrevista, Teresa no ha estat tan propera com de costum i l'únic que ha trencat l'ambient han estat les bromes d'Edmundo .

En cap moment, han tractat el tema del seu enfrontament il a entrevista ha girat entorn de la nova cançó i el viatge a Nova York de Les Campos, que s'emetrà a la nova temporada del reality que té Maria Teresa amb les seves filles. "Viatjar ha estat una prova per a mi".

Tot i això, la Campos ha volgut enviar un missatge donant les gràcies a totes aquelles persones que li recorden en la seva etapa més feliç de la seva vida. "Moltíssimes gràcies perquè aquí hi ha moltes persones que em recorden a una etapa molt feliç de la meva vida". Al final, Teresa s'han acomiadat d'Ana Rosa amb una afectuosa encaixada de mans .

Juntament amb Edmundo, Teresa ha entonat la nadala que formarà part del primer àlbum que ha gravat la parella , titulat " Una bella història" que veurà la llum en maig de 2018 i estarà compost per deu cançons .

Com era d'esperar, el tema que ja compta amb un videoclip gravat a la casa de la Campos , no ha passat desapercebut per ningú en plató i ha aixecat a tots de les seves seients. A més, les xarxes també s'han fet ressò de l'actuació de la parella i no han passat desapercebuts molts comentaris.

