Durant la cerimònia de lliurament dels Premis Ondas, Fran Rivera entrevistava la periodista Susanna Griso que obria el seu cor i compartia amb el torero els moments més emotius pels quals ha travessat en els últims mesos .

Fins al moment, molts són les dades de la vida íntima de la presentadora que no coneixem, però Susanna confessava que un dels pitjors moments que va viure va ser l'accident que va patir juntament amb la seva filla < / b>. "Jo vaig tenir un ensurt molt gran amb la meva filla, que va tenir un accident, i durant uns segons, creia que l'havia perdut. És el pitjor moment de la meva vida, l'abisme absolut. En aquell moment, que va durar uns segons, vaig pensar que havia canviat la meva vida, que res tornaria a ser igual. mai més seré feliç ".

També Susanna Griso confessava que un dels moments més emotius de la seva vida havia estat quan < b> va donar a llum . "Els moments més emocionants de la meva vida van ser els parts, ja quan passa tot. He gaudit molt els embarassos".

Un altre moment complicat per Griso va ser el procés de adopció del seu tercer fill . La presentadora i el seu marit van voler ampliar la família i per això, van decidir començar amb els tràmits d'adopció després de l'arribada de la seva filla Mireia de 12 anys i Jan de 15. "Jo amb tres em quedaré, ja és família nombrosa. Fa vuit anys darrere d'aquesta adopció. Ha estat una decisió molt meditada, he estat 25 anys donant-li voltes ".

Els motius que el van portar a prendre aquesta decisió van ser perquè sempre havia pensat que en algun país llunyà, hi hauria un nen esperant-la . "Sempre he tingut molta vocació maternal".

El moment més emotiu entre la periodista i el torero va arribar quan aquest li va preguntar per seva mare que va morir el passat 21 de novembre. Susanna confessava ser una de les persones més importants de la seva vida . "La trobo molt a faltar. Fa set anys, em va acompanyar a recollir els Ondas a Barcelona"

Després de compartir unes emotives paraules sobre la seva mare, Susanna desvetllava que aquest any havia estat molt complicat per a ella i que rebre dos Ondas li feia molta il·lusió. "L'Ondas me'l van donar un dia en què jo em sentia molt vulnerable. Aquest any m'he tret alguna armadura, crec que és bo. Tenia alguna armadura fictícia"