Ningú s'escapa del Procés . Ni tu, ni jo, ni Jorge Javier Vazquez . El presentador, que a més ahir va carregar durament contra GH Revolution i el seu paper en el reality, ha declarat en una entrevista enn ' el programa d'Ana Rosa' que el problema català ha repercutit en les seves relacions personals i sentimentals . < / p>

El presentador, que ha tallat diverses vegades amb la seva parella en els deu anys que porten junts, ha confessat que una de les vegades que es van donar un temps va ser per culpa del procés independentista ??b> .

"Jo tinc un xicot des de fa deu anys. Hem trencat moltes vegades, però et pots creure que una de les vegades va ser per l'afer català? Vam començar a discutir i el deixem. No et vaig a desvetllar les postures perquè forma part de la seva privacitat " , ha dit Jorge Javier al matinal de Telecinco.

Vázquez, que també s'ha mullat ja confirmat la seva postura davant del conflicte, ha confessat no ser independentista ??b> però estar a favor del polèmic referèndum .