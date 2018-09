Katy Perry ha anunciat mitjançant un tuit que finalment la gira 'Witness: The Tour' sí tindrà parada per Espanya. Serà el 28 de juny a Barcelon, al Palau Sant Jordi.

El preu de les entrades, segons la nota, serà de 62 euros per a les de pista i de 45 euros, 62 euros i 88 euros per a les de grada (despeses de distribució no incloses). També hi haurà disponibles entrades Premium Pit i Premium Seat de 105 Euros (despeses de distribució no incloses) i diferents Packs VIP. Es podran adquirir màxim 6 entrades per compra.