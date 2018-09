Manca cada vegada menys perquè Supervivientes 2018 torni a la televisió de la mà de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda i Lara Álvarez. Els concursants VIP hauran de sobreviure a l'illa buscant aliments, adaptant-se al medi ambient i, com sempre, suportant les disputes entre companys.

El programa va prenent forma a poques setmanes de la seva estrena. De moment, són ja dues les candidates que han confirmat la seva participació en el concurs de Mediaset. Es tracta de Raquel Mosquera, perruquera i ex concursant d'altres programes de la cadena com 'Mira Qui Salta', i de Maria Lapiedra, col·laboradora del programa 'caça-papallones'.

Com es preparen els protagonistes per a aquesta cita?

Lara Álvarez sumarà la seva quarta experiència a lloms del programa, de manera que la presentadora és ja tota una veterana. No obstant això, però per marxar a Hondures en les millors condicions, cal seguir uns rigorosos entrenaments.

Lara es va sotmetre a les revisions mèdiques pertinents, tal com informa Lectures. Anàlisi de sang, per controlar els nivells de ferro, l'estat de les seves hematies, glòbuls blancs i plaquetes, revisions de cor i fins i tot visites al ginecòleg.

Lluís Rollán no puc participar en el seu dia per una afecció cardíaca congènita que tenia i Mila Ximénez va descobrir que tenia un quist , per aquest motiu siguin tan importants les revisions cardiovasculars i mamàries.

També és important l'aspecte extern, més si ets la presentadora. Lara es va passar ahir pel departament de maquillatge de Mediaset. Es va fer unes metxes i es va reunir amb els coordinadors per tal de trobar els 'looks' més adequats per a cada dia. Extensions sempre presents i pentinats molt elaborats, la clau del seu èxit.

Maria Lapiedra entrena ja també per a 'Supervivientes'. La foto de portada de QMD! mostra a l'actriu preparant-se per anar a l'illa amb un cridaner mico multicolor i l'ajuda de l'entrenador Alberto Samper. L'objectiu passa per aclimatar-se a les condicions temporals i físiques d'un programa que requereix de molta fora física i mental.

Lapiedra fa servir el mètode 80/20, que consisteix a combinar exercicis intensos amb una alimentació composta en un 80% de greixos sanes, proteïnes pures i gens de sucre. El 20% restant seria, per descomptat, menjar basur.