Pilar Eyre és una especialista en Casa Reial.

En una entrevista ??b> concedida a ' Bekia ', on la periodista va ser, com Paco Umbral , a parlar del seu llibre,' Carmen la rebel ', Eyre desvetlla una anècdota ??b> curiosa, que té com a protagonista la Reina Sofia, i que ens ha deixat a tots amb la boca oberta. < / p>

Quan les seves nétes, les Princeses Leonor i Sofia , filles del seu Majestat Felip VI i la Reina Letizia , eren petites, Donya Sofia , atenent al seu paper com a àvia, va acudir a Sarsuela per veure a les nenes.

No obstant això , els Reis no eren a palau i, per la seva sorpresa, la infermera, que cuidava a les Infantes, no la va deixar entrar .

" Però sóc la seva àvia ", va advertir Donya Sofia , al que la infermera li va contestar que no podia deixar passar a ningú que no estigués a la llista que, prèviament , Havien deixat escrita El príncep Felip i Letizia.

Allò va suposar un trauma per Donya Sofia , ja que, és per tots coneguts, l'amor que professa la nostra antiga reina pels seus nétes .