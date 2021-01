Estamos en el sprint final de la Navidad. Ya solo queda el roscón de reyes y ya piensas en correr para quitarte los kilos de más. Y es que buscas adelgazar los kilos que has cogido comiendo. Por eso, desde QUÉ! Te vamos a decir cuánto tienes que correr para poder quitarte esa mochilita barriguera que has cogido entre turrones, polvorones y cordero. Y es que correr, además de para adelgazar, te va a servir para estar en forma, mejorar todo tu cuerpo y quitarte estrés. Pero si no has corrido en mucho tiempo, deberás hacerlo con precaución si no quieres llevarte un susto cardiovascular.

Iniciarse en el mundo del running y de las carreras suele ser por motivaciones adelgazantes. Correr es uno de los trabajos cardiovasculares que más calorías nos hace quemar. Es un ejercicio sencillo y barato que se puede practicar a diario y en cualquier lugar del mundo. Tan solo necesitas unas buenas zapatillas, ropa cómoda y motivación. Pero no todo es tan sencillo como estos últimos pasos. No se adelgaza más cuanto más tiempo mantengas la carrera, no funciona así nuestro cuerpo. Te vamos a dar unas pautas de cuánto debes correr para adelgazar y todo lo relativo a la pérdida de peso con el running.

Correr 3 veces a la semana

Correr tres veces nos permite comenzar con unas rutinas que hace que el cuerpo no se canse ni se sobrecargue. Así vamos a evitar lesiones y va a ser más sencillo para nosotros. No hará falta salir a correr todos los días, con 3 días a la semana nos sirve y es eficiente.

De lo que se trata no es de correr mucho tiempo a baja intensidad, si no de correr a mucha intensidad rebajando el tiempo de entrenamiento. Es más efectivo el correr 30 minutos fuerte que 1 hora a bajo ritmo.

Con los cambios de ritmo constantes notarás cómo vas a ir bajando peso desde las primeras semanas. También es cierto que el entrenamiento va a ser más duro, pero si algo quieres, tendrás que ganártelo.

Eso sí, si quieres correr largas distancias o tener más resistencia, este no será tu tipo de entrenamiento. Así pues, antes de ponerte a correr, debes decidir tu objetivo para diseñar tu rutina de carreras. Y si nunca has corrido, lo mejor es que comiences con 30 minutos de ritmo ligero y 4 series de 1,30 minutos de trote y unos 45 segundos de descanso. Así verás que vas a ir bajando peso poco a poco y lo notarás en tu barriguita.