Sanidad no prevé que la nueva cepa modifique la efectividad de la vacuna o de los test

La directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, han señalado que la nueva cepa del virus del COVID-19 identificada en Reino Unido no debería modificar la efectividad de la vacuna de Pfizer y BioNTech o los test diagnósticos.

En rueda de prensa este lunes para valorar la decisión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) de aprobar la primera vacuna contra el coronavirus, Lamas ha señalado que “no necesariamente” las variaciones del virus “van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna”, tal y como ha afirmado el organismo regulador europeo.

“No necesariamente las variaciones van a implicar modificación de la efectividad de la vacuna. Las vacunas están dirigidas a la proteína S, y ninguna variación ha tenido cambios significativos en su estructura”, ha explicado, detallando que no será necesario realizar un ensayo clínico para comprobar si afecta a la vacuna de Pfizer, sino únicamente “pruebas de laboratorio”.

Lamas ha avanzado que en las “próximas semanas” se podrían tener resultados de si, finalmente, esta nueva cepa altera la efectividad de la vacuna o no. “Hay que caracterizarla y enfrentarla a sueros neutralizantes y comprobar si esa capacidad se mantiene con esta variante igual que en otras anteriores”, ha resaltado.

Calzón ha añadido que la aparición de esta cepa “pone sobre alerta la necesidad de incrementar el esfuerzo de secuenciación genómica”. “Estamos especialmente expectantes. Vamos a seguir desde el Centro Nacional de Epidemiología y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias con especial atención todo lo que esté relacionado con esta nueva variante en todos los sentidos”, ha detallado.

Según ha esgrimido, “parece que en principio esta nueva cepa no debiera afectar mucho” a la efectividad de la vacuna. “Hasta el momento, dado que la mayoría de test antígenos se basan en la proteína S, no se verían afectados por esta variante”, ha asegurado Calzón. “Y en cuanto a la eficacia de la vacuna, aunque todavía es prematuro, los datos que existen nos apuntan a que no se ven afectados al enfrentarlos a sueros neutralizantes”, ha concluido.

La directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, ha afirmado este lunes que “por el momento no hay pruebas” de que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 no funcionará contra la nueva cepa del coronavirus detectada en Reino Unido.

“Por el momento podemos decir que no hay pruebas que sugieran que esta vacuna no funcionará contra la nueva variante. Pero estos son temas que deben ser evaluados científicamente”, ha señalado Cooke en rueda de prensa virtual.