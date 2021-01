Cocinar los alimentos fue una ventaja evolutiva

Sin embargo, la parte negativa está en que hay que ser cautelosos, pues determinados alimentos crudos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Como siempre os recordamos que lo ideal es seguir una dieta equilibrada y variada para que no nos falte ningún tipo de nutriente. No debemos perder de vista, que consumir algunos alimentos crudos está bien, pero uno de los mejores descubrimientos que nos permitió evolucionar como humanos fue el del control del fuego, no solo para calentarnos sino también para cocinar.

Cocinar los alimentos supuso una importante reducción en la cantidad de energía que precisamos para realizar la digestión, lo que nos ayudó a experimentar una serie de cambios como disponer de más energía, de un sistema inmunitario más fuerte y una mayor tasa de supervivencia de nuestras crías que pudieron reducir el tiempo de lactancia al acceder antes a la comida sólida.