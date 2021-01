Aunque sigue siendo un terrible problema que asola a la humanidad, a día de hoy el cáncer de estómago es uno de los más curables. Pero para eso es necesario un diagnóstico precoz. Desde los años 70 hasta hoy, el porcentaje de supervivencia se ha multiplicado. Todo ha sido gracias a esa detección temprana de la enfermedad que permite actuar con premura. Pero no solo pasa con el cáncer de estómago, casi cualquier tipo de cáncer, si se detecta en sus primeros estados, es tratable y tiene un resultado óptimo para el paciente.

Ahora vamos a darte conocer algunos de esos síntomas del cáncer de estómago que te deben hacer ir corriendo al médico para ver qué te sucede. Algunas veces, por no molestar al médico o porque las cosas ahora mismo no están en situación ideal para ir al doctor, los dejamos pasar. Así que, si tienes alguno de los siguientes síntomas, no los ignores y llama rápidamente a tu médico. Según un estudio, un tercio de los que han tenido síntomas de cáncer de estómago han ignorado estos efectos, sin embargo, tan solo un 2 % ha acudido al médico. Estos son los síntomas que te deben preocupar.