Tras la marcha de los Reyes Magos se da por finalizado el periodo navideño. Millones de regalos con los que disfrutar, pero ¿qué hacer con aquellos que no han gustado? Es decir, regalos hechos con la mejor intención pero que no estaban dentro de la lista de deseos; no es la talla o el color adecuado o simplemente se prefiere otro artículo que sea más acorde con la personalidad de cada uno. Hay una solución para todo esto, el ‘Regifting‘ o cambiar tus regalos indeseados por euros.

Según el director de Amazon Marketplace en Amazon España, Javier Alvira, se trata de “encontrar una vida alternativa a aquellos obsequios que no se van a utilizar” y convertirlos en dinero para comprar entonces lo que realmente uno quiere o necesita. A fin de cuentas, los regalos se hacen para hacer feliz al regalado, así que evita cargos de conciencia y plantéate sacar unos euros extra con esos presentes que no acabaron de convencerte.