2020, tal vez más que cualquier otro año anterior, ha sido el año de la ciencia. Hemos sido conscientes de la importancia de desarrollar la ciencia, de destinar dinero a la investigación y de fomentar las vocaciones de científicos. Y si nos preguntasen por el gran descubrimiento científico del año todos diríamos, sin duda alguna, el rápido desarrollo de la vacuna contra el covid. Y tendríamos razón, por supuesto, pues se trata de un avance que va a salvar la vida a miles de personas y nos va a permitir, poco a poco, volver a nuestra vida normal. Pero no todo son vacunas en la ciencia, y ha habido este año otro tipo de descubrimientos y de hallazgos igualmente apasionantes e importantes para la humanidad.

La investigación científica, pese a todo, no se ha parado en estos meses. En todos los campos imaginables, la gran aventura humana del conocimiento no se detiene. En los ámbitos más diversos se sigue indagando e investigando, pues la ciencia no tiene únicamente finalidades prácticas. Conocer por conocer, simplemente por saber algo e intentar así desentrañar por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta este, por qué somos como somos…Forma parte de nuestra naturaleza hacer preguntas, y no íbamos a dejar de lado esa faceta por mucho que estuviésemos confinados en nuestra casa.