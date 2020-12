No hay niño que no pida una mascota para cuidar. Y los refugios nos hacen esa función de darnos un perro para que lo adoptemos. Adoptar o comprar a una mascota no es algo temporal. Cuando tenemos a un perro, hay que ser responsables porque es un compromiso para largo plazo. Hay que tener en cuenta qué todo parece ideal y muy bonito, pero se necesitan ciertos requisitos para poder adoptar un perro. Esto no te lo cuentan de primeras, pero cuando llegas al refugio a por tu nueva mascota, te dan con la realidad en los morros.

Adoptar no es llegar, elegir a tu mascota e irte a casa tan tranquilo. Hay que tener bien meditada la decisión de tener un nuevo compañero en casa y preparar su llegada al hogar. Y es que el primer momento en el que nuestro perro llega a casa es decisivo para que se sienta a gusto y feliz. Debes tener tu casa acomodada y que él tenga un espacio para poder vivir apaciblemente el tiempo que esté contigo. Vamos a ver qué no te cuentan a la hora de adoptar un perro.