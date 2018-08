La Federació Anglesa ha obert expedient a Josep Guardiola per portar el llaç groc en favor dels polítics catalans que estan a la presó (Oriol Junqueras i els Jordis, Sánchez i Cuixart). El màxim organisme futbolístic anglès considera que l'entrenador del Manchester City "trenca les normes federatives en matèria d'uniforme i publicitat".

Mesos anteriors Guardiola ja es va pronunciar sobre la possibilitat de ser sancionat, i va dir que no tenia cap inconvenient en això: "Si em volen sancionar per portar el llaç groc, endavant. Però recordo que van ser ells – els presos- els que només volien votar, i no van poder".

no és l'única polèmica en què s'ha vist embolicat el de Santpedor en els últims dies. En un vol privat en el qual viatjava a Barcelona, ??la Guàrdia Civil va registrar l'avió per si de cas estava Carles Puigdemont: "Van passar, van veure que hi havia la família, es van anar i res més" va dir.