Ni tan sols havia començat a caminar quan Blanca Fernández Ochoa seguia l'estela del seu germà Paco a Albertville 1992 . Vint anys després, Regino Hernández (Ceuta, 1991) ha aconseguit acabar amb la sequera metàl·lica en unes olimpíades hivernals que han passat sense pena ni glòria pel calendari esportiu nacional de les últimes dues dècades.

"Aquesta medalla no em soluciona la vida. Vaig a haver de seguir competint i obtenint resultats per viure el dia a dia" , confessa. El que sí que té clar és que aquesta nova medalla impulsarà les escoles d'esquí i les categories inferiors.

Què sent un medallista olímpic tot just travessar la meta?

No s'ho creu. A més d'expectació pel que pugui venir, tan sols pot sentir felicitat per aconseguir una medalla que, a més, només apareix cada quatre anys.

I a l'arribar al seu país?

A l'arribar aquí i veure la repercussió que ha tingut i la quantitat de mitjans que m'esperaven a la meva arribada, sí que vaig començar a ser conscient del que havíem aconseguit. És una cosa increïble i encara segueixo flipándolo. Hi ha gent que em reconeix pel carrer, cosa que abans em semblava impensable.

Com es forja ia què s'ha enfrontat un medallista olímpic?

En aquest cas el problema més gran és l'econòmic. No és el mateix que passa en el futbol i perquè puguem viure bé d'aquest esport, a Espanya necessites estar constantment entre els 5 o 7 millors del món. Això és el que t'obre la porta al patrocini i la beca. És una pena, perquè hi ha gent que tenen nivell per dedicar-se a això, però per no tenir els suficients diners ha de deixar-ho.

Té un mèrit afegit que un espanyol guanyi una medalla en els Jocs Olímpics d'hivern vista la formació dels seus rivals?

Realment aquí tenim moltíssimes estacions i hi ha molta gent que practica tant esquí com snow, però no ho veiem com un esport del qual viure. No tenim cultura de competició en esports de neu i podríem aprofitar molt més tant la quantitat de pistes de qualitat que tenim, com la pila d'esportistes que destaquen en les seves disciplines.

Aliè a la borratxera de èxit, com afrontes el teu futur esportiu més proper?

L'any que ve tenim mundial a EUA i simplement espero que això sigui només el principi pel que fa a medalles.

Serà aquest boom mediàtic i social que envolta últimament als esports d'hivern també evitant aquest colocón post-triomf?

& # 8232; Espero que no, la veritat. La gent ha de saber que hi ha esports més enllà del futbol. Això ha d'incitar als pares perquè apuntin als seus fills a cursos i clubs en les seves estacions. Això farà que cada vegada pugui ser més gran el nombre de persones que porta a Espanya, que seria genial.

Què somnis li queden per complir a algú que ha aconseguit medalla en un mundial i uns Jocs Olímpics?

El gran somni sempre és l'or, però diguem que aconseguir medalla ja està bé (rialles). En realitat ho veig com: "Bé, he complert un. Ara toca anar a pel següent".