Almazor ve clave el impulso público-privado y la formación para avanzar en el 5G

La consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almazor, ha advertido este lunes de que España, para aprovechar “la gran oportunidad” del 5G, debe avanzar en fórmulas de colaboración público-privada y la formación de habilidades digitales.

Así se extrae de la clausura del ciclo ‘Infraestructuras y movilidad para una Barcelona del siglo XXI’ del Círculo de Economía, que ha contado con el consejero delegado de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau; el director territorial de BBVA en Catalunya, José Ballester, y el miembro de la directiva del Cercle d’Economia y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

Almazor ve “fundamental” el trabajo conjunto de instituciones y empresas para que el 100% de la población en España tenga cobertura de fibra en cinco años, y ha sostenido que ambos sectores también deben aunar esfuerzos para apostar por la formación digital: desde las escuelas hasta el ‘reskilling’.

“Si no trabajamos también en formar habilidades digitales, poner conectividad no va servir de nada. Creo que debe ser un plan paralelo, avanzar en conectividad y avanzar en la formación, también con fórmulas público-privadas. Si no, seguiremos teniendo ese ‘gap’, ha dicho en referencia a la menor puntuación de España en habilidades digitales respecto a la media europea.

OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR AHORA

Considera que España debe abordar ese entorno porque está muy bien posicionada, alegando que cuenta con la mejor red de fibra de Europa y la tercera del mundo, y ha insistido en que hay una gran oportunidad, “pero no mucho tiempo para abordarla”.

“Hay que favorecer una entorno donde la aceleración de la inversión sea una realidad. Tenemos que tener una mejor regulación, una fiscalidad más adecuada para la aceleración de la inversión. Esta conectividad la necesitamos. Hay que hacer unas inversiones para que el entorno sea favorable para todos”, ha razonado Almazor.

En este sentido, Carlos Grau ha destacado que España tiene una cierta ventaja competitiva en el desarrollo del 5G por la inversión en fibra, ya que comportará un coste de despliegue menor, y por eso está en una situación “magnífica” para ser el laboratorio 5G de Europa.

FORMACIÓN

“Hay un volumen muy alto de aplicaciones y servicios por descubrir. Cuando hay disrupciones, hay territorios que aprovechan esta oportunidad para dar un salto. Si anticipas y apuestas, aprovechas esa ola para dar un salto competitivo”, y se ha preguntado qué porcentaje del empleo que se generará será capaz de atraer España.

Para Grau, España debe abortar el reto de la formación, ya que desaparecerán tareas repetitivas a la vez que se generarán nuevos trabajos, y ha incidido –como Almazor– en la importancia de formar en todas las etapas, pero sobre todo en el ámbito laboral.

Ha destacado la reformación digital de profesionales en activo de otros sectores: “Ahí es donde debe estar la clave, en esa formación de competencias. Las necesidades de cambios de perfiles van a ser fundamentales. Hay un tema de inclusión social en todas las capas”. BARCELONA

Grau ha advertido además de que la emergencia digital es una oportunidad enorme para Europa y para que Barcelona juegue un papel tractor, especialmente en el ámbito de las nuevas aplicaciones: “Hemos sentado las bases como laboratorio. Ahora es el momento de escalar”.

Ha insistido en la oportunidad única para no dejar a nadie atrás y dar un salto adelante con los nuevos trabajos que vienen con estas nuevas tecnologías, y ha señalado que Barcelona debe ser un laboratorio tecnológico pero también humanista y social que lidere el uso de la tecnología en otros escenarios, como la salud.

Para Grau, es necesario que la excelencia científica pase a la industria para que haya una transferencia de conocimientos, y también ha situado como reto que, al igual que las grandes empresas están “haciendo los deberes en digitalización”, las capacidades tecnológicas lleguen a las pymes.