Las fotos más calientes que ‘tapa’ Mayka, el último ligue de Courtois

Una rubia despampanante

Tal como algunas otras celebrities, Mayka pasó al estrellato gracias a su aparición en algunos programas de televisión. No obstante, muchas suelen aumentar su fama gracias a relacionarse a algún futbolista, como Aurah Ruiz, por ejemplo. La cosas es que la murciana se negó a ir por ese camino; al menos así lo confirmó ella en un vídeo que publicó. Y no es que le hiciera mucha falta, porque al verla en esta imagen, tan sensual con su vestido negro, se ve que fácilmente podría aumentar de seguidores por su belleza. En el vídeo comentó: “Voy a tener que hacer este vídeo ya porque no puedo más con las mentiras. Todo lo que se está diciendo en televisión es mentira. Ni me he liado con Courtois, ni he filtrado nada, ni conozco a ese señor, ni tengo contacto con él… NADA. Que paren ya por favor. Estoy harta de esta puta mierda”.