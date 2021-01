Laporta no se muerde la lengua y cabrea a Florentino Pérez

Las elecciones del FC Barcelona se efectuarán el próximo 24 de enero y aunque han saltado varios nombres sobre los favoritos y los distintos candidatos, hay uno que supera al resto y se erige como el que está más cerca de lograr el objetivo: Joan Laporta. El que fuera presidente de la entidad catalana quiere volver a asumir las riendas para hacer reflotar a una institución que durante su gestión quedó en lo más alto.

Si bien todo pinta para que gane los comicios, él mismo quiere alejarse de todo favoritismo y solo va con muchas ganas de triunfar. Aunque se han sugerido muchos nombres junto a su candidatura, como el de Iniesta, Lautaro Martínez o Jadon Sancho, la realidad es que ahora está concentrado en ganar y una de las razones que lo demuestran es su pancarta cerca del Santiago Bernabéu. Esa osadía y pizca de atrevimiento es la gusta en el Barcelona, pero más que nada su ánimo de enfrentar al Real Madrid y a Florentino Pérez; algo que nunca pierde la oportunidad de hacer.

Un duro golpe al VAR y al Real Madrid

Laporta no pierde oportunidad para darle algún “palo” al Madrid

En una reciente entrevista que ofreció para ‘Marca’, Laporta no pudo aguantarse y ante una de las preguntas que sabía que generaría más polémica fue su opinión respecto al VAR y los supuestos “favores” que tiene hacia el conjunto merengue. Con respecto a eso fue muy contundente al decir: “Pues sí. Si baja un marciano a la tierra y ve el VAR, diria rápido que es del Madrid“.

Para Laporta el centro de todo eso es que el Barça ha perdido protagonismo y presencia ante los estamentos más importantes del mundo del fútbol, por eso no lo toman en serio y favorecen más a otros. “Ha perdido mucho peso específico (el Barcelona) en la Federación, Liga, UEFA, FIFA y en todos los organismos que rigen el fútbol. El Barça tiene que recuperar su credibilidad. Debe tener presencia para intervenir en la toma de decisiones que afecta al fútbol en general. En mi anterior etapa, por ejemplo, no me perdí una junta de la Federación”, explicó.

Retos que Laporta quiere afrontar

El exmandatario tiene muchos planes en caso de ganar

Respecto a Florentino Pérez, el exmandatario culé sabe que debe hacer mucho trabajo para recuperar el respeto perdido. Sin embargo, va poco a poco en sus ambiciones, porque sabe que no ha ganado nada aún. En ese sentido prefiere plantearse retos y el más importante es convencer a Lionel Messi de que se quede, aunque eso parece tenerlo cubierto debido a que según él las palabras del argentino en su entrevista con Évole le dieron esperanzas de que se quedaría. Además, si decide esperar hasta el final de temporada y él gana las elecciones sabe que tiene la gracia del crack para convencerlo debido a que “con Leo tengo credibilidad. Siempre me dice que todo lo que le prometí se cumplió. Sabe que si doy mi palabra, cumplo”.

Ya hablando también de otros retos, como es el caso de qué fichajes traería con él si gana, Laporta fue más claro y dijo que prefiere mantener todo en secreto. “Yo tengo mi propio proyecto deportivo. Barajo tres nombres para la secretaría técnica. No caeré en la trampa de dar nombres; no es que quiera huir es que sube el precio del jugador y baja el del nuestro que juega en esa posición. Me están llamando todos los agentes. Los conozco a todos y quieren que vuelva a ser presidente, pero les digo que ahora no hablo de jugadores ni entrenadores”, señaló.

Lo más importante de todo es que frente a la pregunta de sus razones para volver al Barcelona, Laporta no se cortó al decir que era un reto máximo y que solo su amor por el Barcelona al verlo en esta difícil situación lo había hecho querer volver. “Porque quiero al Barça. Me gustan los retos y este es el más importante en mi vida en este momento”, expresó.