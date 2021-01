El plan de Laporta: estos son los jugadores que puede fichar gratis

Depay es el elegido para la delantera

Koeman pidió a su compatriota nada más llegar al Barcelona

Los nombres de los jugadores que quedan libres en verano son muchos, pero los que realmente podría fichar el Barcelona realmente son unos pocos. En ese sentido, uno de los futbolistas que aparece entre los primeros de la lista, tal vez el número 1, es Memphis Depay. El atacante neerlandés fue una de las grandes peticiones de Koeman nada más llegar al equipo catalán; no obstante, la falta de dinero del club y la mala gestión de la antigua dirigencia dificultó que cualquier fichaje pudiera realizarse, aunque eso es algo que Laporta quiere cambiar.

Pese a que no es un “9” puro, Koeman quiere a Depay para que se desempeñe en ese puesto; uno en el que, desde la salida de Luis Suárez, no hay un jugador de garantías. Braithwaite ocupa la posición ahora, pero no convence, y Griezmann ha perdido la confianza del técnico neerlandés; por eso el estratega quiere a su compatriota, que además puede jugar en otros puestos de la delantera con más convicción que de “9”. Al no llegar en el verano de 2020, pues será un año después y gratis que al fin se convierta en uno de los fichajes blaugranas.