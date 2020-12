Las mayores perlas que ha soltado Felipe Melo este año

En el terreno de juego, Felipe Melo era un jugador muy directo y frontal. De esos que no temían a ningún futbolista y que iban con todo; pero eso si, nunca con ánimos de lastimar. Su estilo agresivo siempre fue catalogado como duro; sin embargo, así como muestra su fuerza sobre el terreno de juego, también lo hace con las palabras.

Las ruedas de prensa o las entrevistas han sido el campo de batalla para el brasileño que este año no ha podido expresarse del todo sobre el terreno de juego, aunque ha tomado esas intervenciones para la prensa para soltar algunas perlas dignas de recopilar y hacer una galería por la importancia de todas las frases que dijo.

Messi por encima de todos

Felipe Melo en un encuentro en el que marcó a Messi

Uno de los puntos más importantes que tocó Felipe Melo fue la importancia de Lionel Messi en el mundo del fútbol. El brasileño destacó que en varios juegos entre Brasil y Argentina los miembros de la canarinha se turnaban para darle patadas al crack argentino. “Es un jugador único. Cuando nosotros con la selección brasileña jugábamos contra él decíamos ‘tenemos que pegarle patadas una vez cada uno, tenemos que ir rotando’. Si no, es difícil, a un jugador así no hay manera de marcarlo. Y no digo pegarle patadas para romperlo, sino una falta táctica, cortarle el ritmo, molestarlo”, indicó en mayo en una entrevista para el diario ‘Olé’.

Sus elogios para el jugador del Barcelona no se detuvieron allí y es que en su intervención en el diario argentino no dudo en soltar una de las mejores perlas de catalogarlo como el mejor de todos. “De Pelé no puedo decir nada porque no lo vi jugar. Y de Maradona tengo el recuerdo del Mundial 90 cuando le ganaron a Brasil con el gol de Caniggia. También la gente en Brasil dice que Zico es mejor que todos, pero yo la primera vez que lo vi jugar fue en su despedida, en el Maracaná. Yo vi jugar a Messi y es increíble. Más que Cristiano porque te puede hacer cinco goles, pero Messi te hace esos cinco goles y también les puede hacer goles a sus compañeros. Es más completo”

Muy cerca de jugar con España

El brasileño jugó desde muy joven en España

Otra de las grandes frases de Felipe Melo en este 2020 la soltó para ‘As’ en junio y tras hablar de un posible traspaso al Real Madrid, también comentó que tuvo la oportunidad de jugar para España; esto debido a que desde su época en el Racing de Santander ya había obtenido el pasaporte español. Al final, su sueño de jugar con Brasil fue más fuerte y decidió rechazar a Del Bosque.

“En el Racing mucha gente se reía de mí cuando decía ‘yo soy pivote, quiero llegar a la selección’. Me decían que Del Bosque se fijaba en mí. Tuve la oportunidad de jugar con la selección de España porque tengo el pasaporte español, pero mi sueño era jugar con la absoluta de Brasil. Siempre”, señaló Felipe Melo.

Felipe Melo en contra del racismo

Neymar se enfrentó a Álavaro por supuestos insultos racistas

Entre sus últimas intervenciones en este 2020, Felipe Melo no quiso dejar escapar la oportunidad de salir en defensa de Neymar luego de que este sufriera un caso de racismo por parte de Álvaro González en el duelo en el que se enfrentaron el Marsella y el PSG, justo cuando comenzaba la temporada en la Ligue 1

Durante el choque hubo varios encontronazos fuertes entre ambos y al final el brasileño fue expulsado por darle una colleja. Sin embargo, en la redes declaró que su reacción se debió a que había recibido insultos racistas por parte del central español a lo que agregó que se arrepentía de “no haberle dado en la cara a ese bobo”. Ante eso, Felipe Melo no dudo en comentarle: “Bien hecho, lástima que no jugué contra este racista de mierda”.