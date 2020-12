Zidane le deja las cosas claras a Florentino Pérez: “Seguirá jugando”

Las cosas en el Real Madrid han comenzado a marchar mejor de lo esperado. Tras una etapa difícil en la que se llegó a temer por la continuidad de Zinedine Zidane, las victorias han ido llegando hasta alcanzar la cifra de seis consecutivas. El técnico francés parece haber dado con a tecla y aunque en ocasiones se ve que el juego brillante aún no ha llegado, los triunfos dan más confianza para seguir buscando un mejor estado de forma.

El conjunto merengue por ahora va bien y el galo aplica la premisa de que lo que está bien, no se toca; por eso se han visto tan pocos cambios en las alineaciones de estratega merengue en estos últimos choques. Sin embargo, tanto en la prensa como las oficinas del Madrid se sigue mirando el mercado ante un posible refuerzo para mejorar la delantera. Aunque con Florentino Pérez parece muy difícil que esto suceda en el mercado invernal, alguna ganga podría presentarse, pero para el entrenador francés está más que claro que no quiere a ningún otro delantero que no sea Karim Benzema.

Una apuesta fija por Benzema

El francés es el amo y señor del ataque del Madrid

Desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid se esperaba que fueran otros como Gareth Bale los que dieran un paso adelante para ponerse el equipo en los hombros, pero al final fue el ex del Lyon el que decidió que todo el ataque correría por su cuenta. Zidane le ha dado la confianza desde que llegó; no obstante, ha sido en las dos últimas campañas donde más ha respondido a esa fe ciega que en el club le han profesado y que ha dejado fuera tantos grandes delanteros que han venido a luchar por quedarse por con su puesto.

Ya la campaña pasada, Benzema mejoró mucho sus números con 27 goles entre todas las competiciones; además de que fue pieza central, junto Courtois y Sergio Ramos, para que el Madrid levantara el título de Liga. En esta temporada incluso está mejorando esos registros porque ya lleva 12 goles en 18 partidos, esto al sumar todas los torneos que ha jugado el conjunto blanco. Su presencia resalta, porque no solo sin él los merengues marcan menos, también es que sus constantes salidas del área le dan más opciones a sus compañeros y hace que el juego sea más fluido y armónico.

Otro delantero para complementarlo

Benzema puede preparar a un nuevo delantero en el futuro

Zidane tiene a su compatriota como su mejor arma en ataque, por eso es que los minutos que le otorga a sus teóricos suplentes, Luka Jovic y Mariano Díaz son casi nulos. Con 33 años el delantero galo está pasando por el mejor momento de su carrera y traer justo ahora a un delantero de renombre que le pueda quitar el puesto sería contraproducente. Aunque por su edad ya la dirigencia y el mismo Zidane saben que deben buscar un reemplazo, no espera que la transición ocurra de golpe.

Florentino Pérez tiene en la mira a jugadores como Kylian Mbappé, cuya hoja de ruta ya esta marcada para llegar al Madrid, o Erling Haaland, que gusta a todos los grandes de Europa por su poder goleador, para que lleguen más pronto que tarde al Madrid; pero ya el entrenador blanco le ha dejado claro que su delantero centro será Benzema. Si bien Mbappé puede jugar en la banda y Haaland aún es muy joven, por lo que podría ir entrando a la titularidad poco a poco, el técnico francés no quiere saber nada ahora de futuras estrellas; más que nada porque tiene justo ahora a una que brilla con mucha fuerza en sus filas.