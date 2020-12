Mimado por Zidane: no deja escapar a este crack del Madrid

El Real Madrid va recomponiendo poco a poco su andar en todos los frentes en los que está participando. En la LaLiga Santander ya ocupa la primera plaza junto al Atlético de Madrid, aunque los colchoneros tienen dos juegos menos que ellos, y en Champions League lograron avanzar como primeros de grupo a octavos de final. Si bien es cierto que no se puede esconder que el juego aún presenta irregularidades, los resultados van dando confianza de que las cosas pueden mejorar y para Zinedine Zidane eso es lo más importante ahora.

Pese a que la dinámica ganadora se mantiene, el tramo fuerte de la campaña se acerca y por eso el francés quiere contar con todos sus futbolistas muy metidos; esto debido a que sabe que pronto podrá necesitar de cualquiera para que el conjunto merengue alcance sus objetivos. Con ese panorama por delante uno delos jugadores menos utilizados podría tener pronto su oportunidad, porque siempre que está en la plantilla se logra levantar algún trofeo. Ese jugador no es otro que Álvaro Odriozola.

Odriozola es garantía de títulos

Con el Bayern se llevó todos los títulos posibles

Será una simple casualidad o coincidencia, pero lo que si es cierto que cuando el lateral derecho se encuentra en un equipo, este termina ganando algún título; sin embargo, lo malo para él es que lo hace sin que dispute mucho minutos en cancha. El mejor ejemplo de esa cábala a la que algunos medios apuntan que está haciendo caso Zidane es que con solo 344 minutos disputados en Liga, antes de irse al Bayern Múnich cedido, pudo adjudicarse el título de campeón.

En el equipo alemán también pueden dar fe de esa situación, porque Odriozola llegó cuando la plantilla no estaba para nada bien en ninguno de los frentes tras el mal inicio en el que los metió Niko Kovac; pero sin jugar muchos minutos, el español al final pudo llevarse un triplete (Bundesliga, Champions y Copa de Alemania) que realmente tuvo que ver más con la llegada de Flick, pero que en la plantilla figuró el de San Sebastián y eso es algo que no se puede negar.

Alguna oportunidad llegará para él

Odriozola pudiera tener su oportunidad muy pronto

Aunque su falta de minutos esta temporada ha condenado a Odriozola, lo que ha hecho especular a la prensa con su posible salida en el mercado invernal; la verdad es que el entrenador francés no quiere desprenderse de este talismán. Si bien ya tiene 25 años y lo que más desea es jugar, en el Madrid lo tiene muy difícil debido a que tuvo la mala suerte de lesionarse justo cuando también cayó Dani Carvajal, por lo que no pudo mostrarse. Ahora que volvió no solo tiene al de Leganés por delante, ahora también a un Lucas Vázquez que ha sobresalido mucho en sus últimas actuaciones.

Zidane es consciente de que el reparto de minutos no será muy equitativo; pero también sabe lo difícil que será que el equipo tenga refuerzos en invierno, así que prefiere tener a su disposición todas las armas posibles de aquí al final de temporada. Más allá de cábalas o no, el ex de la Real Sociedad es un lateral puro; por lo que así como en su momento Lucas Vázquez no contó y ahora está viendo minutos, la oportunidad del defensor puede llegar en cualquier momento. El entrenador francés sabrá darle una oportunidad y solo quedará en el lateral poder aprovecharla.