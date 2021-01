El FC Barcelona sigue sumando victorias, sin embargo, la pasada jornada contra SD Huesca, un club que acaba de ascender a La Liga Santander, dejó un sabor agridulce para los fanáticos y directivos. Y es que este partido debía ser uno de los más sencillos pero el equipo comandado por Ronald Koeman sufrió cada minuto y solo se llevaron el triunfo por el tanto de Frenkie de Jong en el minuto 27.

Más que un peso menos es un problema para el técnico neerlandés y es que el partido ha dejado claro que, aunque el equipo azulgrana se encuentra en un mejor nivel del comienzo, aún tiene muchos problemas en la defensa y en el ataque.

Koeman aún no consigue conectar las piezas y crear su once ideal, además de que no termina de explotar el máximo potencial de algunos jugadores, sin contar los problemas en el vestuario que son cada vez más comunes.

Ya están surgiendo rumores de que la situación empieza a empeorar y que el entrenador de 57 años debe marcharse lo antes posible, ya que desde que llegó no logra mostrar el nivel de un Barcelona al que muchos están acostumbrados y que ha ganado múltiples premios. sin embargo, su salida aún no está en el panorama, no mientras las elecciones se hagan.

Al escoger al nuevo presidente del club, será él quien ponga en marcha su plan para con el equipo y evalúa si el técnico está o no en los planes. Lo que sí, es que son varios los nombres que se anotaron para tomar las riendas del Camp Nou y sacarlo adelante en lo que queda de temporada.

Propuestas sobre la mesa

La salida de Koeman podría ser un hecho en tan solo días, por lo que varios nombres han salido a la luz en caso de un reemplazo. Tal es el caso de Laurent Blanc, otro ex jugador del azulgrana, quien cuenta con una gran experiencia en el ámbito, ha dirigido al Paris Saint-Germain Football Club unos años atrás y es recordado por ganar 11 títulos en sus tres años con el PSG, aunque dejó pendiente triunfar en Europa, quizás esta sea su oportunidad.

Otro es Massimiliano Allegri, que, aunque lleva más de un año y medio sin trabajar, tras ser despedido por la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo. Durante su estadía logró mostrar una parte del equipo italiano no antes vista, y aunque logró coronarse en varias ocasiones en la Copa de Italia y la Serie A, lo dejaron ir.

Lo sorprendente es quien es el último en salir a luz y es nada más y nada menos que Thomas Tuchel, quien fue despedido por el Paris Saint-Germain hace tan solo unas semanas. Gracias a él, el equipo se coronó campeón de la Ligue 1, y llevó a los franceses, por primera vez en su historia, a la final de la Champions League. Y hay que recordar el gran trabajo que realizó en el Mainz 05 y en el Borussia Dortmund, en sus días en la Bundesliga.

Lo que no sería una elección tan descabellada, ya que tiene no solo experiencia sino conocimiento de cómo llevar a la victoria un equipo desde 0.