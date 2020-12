Kroos rompe las normas para poder quedarse tranquilo en redes

Dentro el mundo actual en el que todos son valientes detrás de un teclado para criticar a otros, todo se agiganta más cuando es para hacerlo en el panorama futbolístico. Muchos aparecen diariamente para hablar pestes o decir barbaridades de grandes jugadores; sin embargo, cuando muchos se lo toman como si nada, al ignorarlos, otros deciden lucirse y darle de su propia medicina. En ese lote se encuentra un estupendo Toni Kroos que siempre tiene una respuesta para casos muy especiales.

Aunque lo que el jugador del Real Madrid muestra en sus apariciones al público y lo correcto que es sobre el terreno de juego, en las redes sociales saca a relucir otra faceta que también enseña en los partidos: su gran pasión y gallardía. Si bien puede parecer un tipo muy comedido, la realidad es que sabe salir de situaciones algo escabrosas, tal cual como lo hace en los partidos con gran inteligencia. Eso fue precisamente lo que hizo al enfrentarse contra un usuario que quiso dejarlo mal parado en Twitter.

Una respuesta birllante contra un hater

Kroos suele darle de sus propia medicina a los críticos

En su cuenta en la famosa red social, un usuario puso en duda todos sus méritos y lo catalogó como un jugador sobrevalorado. El argumento que usaba esta persona es que de los 200 pases que da por partido Kroos, pues 190 de ellos los hace hacia atrás o para los lados, algo que obviamente es mucho menos riesgoso que intentar ir hacia adelante. Además, también criticó que por hacer eso ganaba “20 millones de euros”, algo que no lo hace “un líder”, más bien “un pesado”.

Muchos jugadores reciben este tipo de mensajes casi a diarios y cuando un hater los etiqueta lo más fácil es ignorarlos; pero Kroos es de otra pasta y no solo decidió responderle, sino que lo hizo con una clase digna de esos pases que tanto le criticó este usuario. “No subestimes el sueldo, Artur. El resto es correcto, por supuesto. Felices Fiestas”, respondió el mediocampista del Real Madrid que en la actualidad está pasando por un gran momento. La cosa es que este tipo de respuestas sacadas con brillantez de la chistera podrían ocasionarle algún que otro problema dentro de la entidad blanca.

Kroos siempre puede responder

En el Madrid está prohibido generar polémicas

Por mucha clase que haya demostrado Kroos con su respuesta, esto es un código que se saltó dentro del club merengue. El reglamento de orden interno especifica que los futbolistas no pueden entrar en ningún tipo de disputa con otras personas por las redes sociales; porque esto puede traer problemas tanto para los jugadores como para el club, debido a que su imagen se podría ver afectada y daría pie para que otros inunden las redes de insultos esperando las respuestas de los cracks para tener un segundo de fama.

El caso es que Kroos no ha dudado nunca en responder en responder cuando un usuario en particular lo hace calentar. Pese a que siempre lo hace con mucha clase y sin insultar a nadie, siempre tirando de ironía, esto está totalmente prohibido en el Real Madrid. Ya desde la cúpula habrían hablado con el alemán para que no hiciera más esas publicaciones, pero es más que probable que un futuro no muy lejano algún hater se lleve una gran respuesta.