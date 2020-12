06El Real Madrid sigue en su lucha por conquistar todos los títulos esta temporada con ayuda de su plantilla. Con quien no cuenta es con el jugador Isco Alarcón que está en su peor momento, mostrando un bajo nivel desde hace unos meses y sin indicios de una próxima mejora.

Por su parte Zinedine Zidane ha decidido que ya el jugador no entra en sus planes y prefiere venderlo y hacer caja para fichar a otra estrella que sí cumpla con los requisitos que el francés desea para esa posición en particular. El joven de 28 años entró en un descenso y aunque en su momento fue considerado como el mejor centrocampista, ahora no es ni la sombra del jugador.

Aunque Zidane le ha dado oportunidades en el campo para que gane de nuevo confianza e intente sacar su máximo nivel, todo ha sido en vano, desaprovechando los minutos. No ha sido capaz de tener presencia en el juego, y mucho menos dar asistencias o marcar un gol, además de que ha dejado en el trayecto algunos errores que afectaron al Madrid en esas jornadas.

Isco por su parte, se resignaba a irse del Madrid ya que en varias ocasiones comentó que en sus planes estaba retirarse del balompié usando la camiseta blanca, pero ha chocado con la realidad y se ha dado cuenta de que en el Santiago Bernabeu ya no tiene un lugar y debe buscar un nuevo club donde poder encontrarse y despegar de nuevo.

Isco sabe que necesita reivindicarse para recuperar la confianza de Luis Enrique para formar parte de la convocatoria de España para la Eurocopa 2021.

Su agente ya ha confirmado que se encuentran estudiando las ofertas que han puesto sobre la mesa del español de 28 años, pero por los vientos que soplan el próximo destino más probable es la Premier League.

Un equipo para aterrizar

El Arsenal hasta ahora es el punto de aterrizaje para el defensor. Según algunos medios ingleses, ambas partes ya están en conversaciones. Sin embargo, cabe destacar que el equipo inglés está pasando por un momento de tensión, pues está más cerca del descenso que del título en Europa. El rendimiento del club de Mikel Arteta no ha sido el mejor en lo que va de temporada.

El entrenador pretende hacer hasta lo imposible para lograr la contratación del mediocampista. Sin salir de la Premier League, el Everton también manifestó en su día su interés por ofrecerle un lugar al español, mientras que en la Serie A, la Juventus de Turín o AC Milan serían sus vías de escape. Por su parte, el Real Madrid ha puesto como precio 60 o 70 M€ por el defensor.

Sin embargo, Isco parece muy seguro de que todo sucederá de la manera que esperan incluso ya busca casa en Londres junto a su familia. Ahora solo queda esperar ya que el panorama puede cambiar en cuestión de días.