Tras el buen comienzo que tuvo el Manchester City esta temporada, lo que más le ha costado es mantenerse. Y aunque ahora se encuentran en la quinta posición de la Premier League, para subir necesita contar con todas sus piezas, pero Kevin de Bruyne no piensa lo mismo.

El City lleva meses tratando de conseguir la firma del jugador para una renovación, pero el futbolista se niega y es que el centrocampista tiene otros planes. Actualmente De Bruyne se ha convertido en la estrella del equipo y es quien ha mantenido a flote a la plantilla con sus buenas acciones y generando oportunidades.

Todo lo contrario a sus compañeros Sergio ‘el Kun’ Agüero y Raheem Sterling, quienes han bajado el nivel de una forma alarmante. Por eso la intención de que el jugador se quede en el conjunto entrenado por Pep Guardiola. El técnico por su parte lo único que hace es halagar al futbolista de 29 años y que para él es uno de los cracks más infravalorados del panorama, pues es de los mejores jugadores del planeta.

Con una gran visión de juego, un golpeo de balón increíble, una técnica al alcance de muy pocos, y una actitud muy profesional y competitiva, el jugador es un paquete que viene con todo y el City lo sabe, por eso ha colocado en la mesa una suma astronómica para que se quede, pero no funcionó.

El plan De Bruyne.

El objetivo del jugador belga es aterrizar en un equipo que lo lleve a levantar títulos. Por ese motivo, se está planteando seriamente su salida del Etihad Stadium. Desde su llegada en 2015, no ha podido conseguirlo y aunque ha ganado dos Premier Leagues, en 2018 y 2019, y varias FA Cup y Carabao Cup. Su gran deseo es conquistar la Champions League, donde el equipo del Pep no ha podido pasar de semifinales, y solo una vez han llegado a estar entre los cuatro últimos.

El centrocampista cree que, con su actual equipo, nunca reinarán en Europa, y en su caso, ya se acerca a los 30 por lo que ha decidido acelerar el proceso y evitar a toda costa retirarse o perder el ritmo sin sostener la orejona. El ex del Chelsea ya no confía en el proyecto que le prometieron, y no ha tenido problemas en rechazar las propuestas que el City le ha puesto sobre la mesa.

Según los medios, esta noticia ha llegado a los oídos de Florentino Pérez, quien lo ve como una oportunidad que puede aprovechar el Real Madrid. Además de contar con la aprobación de Zinedine Zidane para la incorporación del jugador belga, quien por las habilidades mostradas es todo un galáctico y cuajaría a la perfección en las filas blancas.

Una gran temporada

En tan solo 14 partidos, el centrocampista ha encendido el terreno de juego, siendo totalmente el protagonista de la Premier League. Con tres goles y ocho asistencias, se ha convertido en la pieza favorita de Guardiola y titular indiscutible de la plantilla.

Con un precio de mercado actual de 120mil euros, se espera que el valor del jugador siga aumentando conforme se acerque el mundial. Pero esta explosión del jugador no sorprende, ya que en la temporada pasada fue reconocido como el mejor jugador de la Premier League.

Logrando 13 goles y 20 asistencias, cifra con la que igualó el récord liguero del francés Thierry Henry de 2002-2003. Se convirtió en el tercer jugador de su país en ganar este reconocimiento en la Premier League en las últimas nueve campañas tras sus compatriotas Vincent Kompany, que lo ganó también como jugador del City en la 2011-2012, y Eden Hazard, que lo hizo con el Chelsea en 2014-2015.

Al jugador aún le queda camino por recorrer, solo queda saber con qué equipo lo hará.