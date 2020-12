El costoso fichaje al que desprecia Zinedine Zidane

Durante los últimos años el Real Madrid se ha mantenido apegado a una política de fichajes de jóvenes promesas; de esta forma evitan tener que ir a comprarlos cuando ya sean unas estrellas a toda regla. Sin embargo, aunque en algunas de esas contrataciones parece haber mucha esperanza, como en las de Vinicius, Rodrygo u Odegaard, en otras esta se perdió hace bastante tiempo y eso es algo que escenifica mejor que nadie un Zinedine Zidane que suele dejarlos fuera de sus planes rápidamente. Uno de los fichajes que más demuestra eso es nada más y nada menos que Eder Militao.

El brasileño llegó con la vitola de ser el “nuevo Pepe”, porque en el Oporto derrochaba un talento que llamó mucho la atención. Así Florentino Pérez no quiso correr riesgos y se lo llevó por 50 millones de euros; que aunque parecieron desorbitados, por los precios inflados que se dan ahora se pensó que en algún punto podrían sacarle provecho. No obstante, tras dos años y medio, Militao no ha mostrado nada que merezca la pena nombrarse, salvo que eso de que podía jugar también de lateral derecho es una completa mentira.

Zidane ya no confía en sus habilidades

El francés no ha utilizado mucho a Militao esta temporada

Si bien en un principio Zidane lo colocó como el teórico tercer central del equipo sus actuaciones se vieron repletas de muchas decepciones. Para empezar al comprobarse de primera mano, con un partido completamente nefasto, que no podía jugar de lateral y después con varias actuaciones en las que sus compañeros en al zaga estuvieron más pendientes de remediar sus errores que defender sus propias posiciones.

Ya en esta temporada algunas lesiones y el positivo por coronavirus que tuvo Militao lo dejaron fuera varios partidos; en ese tramo Nacho ganó un gran protagonismo gracias a su calidad en el centro de la zaga, tanto que ahora ha vuelto a ser el tercer central para el entrenador francés. Los minutos del brasileño en cancha son muy pocos esta campaña, porque de los 22 partidos oficiales que ha tenido el Madrid, el defensor solo ha participado en tres, dos de ellos como titular, y estos se saldaron con dos derrotas y una victoria. La confianza del galo en sus habilidades es nula a estas alturas.

Un futuro lejos de Madrid

El brasileño podría ser uno de los descartes a futuro

Está claro que Florentino Pérez cometió un error claro, más al ver que en ese momento que lo contrato estaba despuntando también en Portugal un Rúben Dias que ahora está en el Manchester City. Las cuentas no le han salido y ahora que el Madrid planea una renovación total son muchas las voces que apuntan a que Militao será uno de los integrantes de la operación limpieza que se avecina.

Zidane tiene más que claro que para imponerse una vez más en LaLiga necesita que todos sus jugadores estén enchufados, pero con algunos de ellos parece que contará en menor medida de aquí al futuro. En ese sentido, los días parecen estar contados para un Militao que a todas luces no encaja más en un Real Madrid en el que llegó con grandeza y será por la puerta de atrás.