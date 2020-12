El 2020, año muy negro para el UD Las Palmas: hasta diez lesionados

La Unión Deportiva Las Palmas, también conocida popularmente en el ámbito deportivo como ‘Las Palmas’, ha sido una de las instituciones pertenecientes a la Segunda División de España que más ha sufrido en este año 2020 con el tema de lesiones en los jugadores de su plantilla, tanto así, que se podría decir que este período de tiempo ha terminado siendo catastrófico para todos ellos en los diferentes aspectos, llámese deportivo o económico.

Si bien es cierto que el año 2020 no ha sido sencillo para nadie gracias a la pandemia del coronavirus, la cual ha afectado por completo a la economía de todos los países, equipos y bolsillos de las personas de los diversos rincones de los cinco continentes, pues parece que el equipo del Estadio de Gran Canaria se ha convertido en uno de los más afectados en el tema deportivo, ya que sus bajas han sido considerables esta campaña y todo indicaría que esta situación podría seguir.

La Unión Deportiva Las Palmas no se las ha visto nada fácil en este año y ahora con la terrible lesión del extremo derecho Cristian Josué Artiles Cedrés, mejor conocido por todos como simplemente Cristian Cedrés, ante el Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas en el compromiso válido por la jornada número 19 de LaLiga Smartbank, quien sufrió una rotura completa del cruzado anterior en la rodilla derecha y se estima que esté de baja entre seis y siete meses, todo parece una película de terror.

El jugador de 24 años de edad no se la ha pasado nada bien en este catastrófico 2020, año en el que en el primer mes se rompió el menisco de la rodilla izquierda, la cual le tuvo varios meses de baja, luego el fallecimiento de su madre falleció en mayo producto de un infarto y ahora con la rotura completa del cruzado anterior en la rodilla derecha, la cual le terminó sacando del camino correcto que venía transitando.

“Lo que me llegué a imaginar desde el momento en que la rodilla me da un chasquido… me lo han confirmado hoy. Cruzado roto. Una prueba más que me pone la vida, no sé cuántas más seguirá poniéndome en mi camino y más este año, que la verdad ha sido mi peor pesadilla, pero solo sé que nunca me va a ganar y nunca bajaré los brazos… Todo sirve para aprender y hacernos más fuertes. Gracias a toda la gente que ha estado a mi lado desde el primer momento y a los que me mandan mensajes de ánimo. Se agradece de corazón. Nadie te golpeará tan fuerte como lo hace la vida. Y no importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte y seguir avanzando”, explicó Cristian Cedrés, futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas en su cuenta de Instagram.

Éste sería el último de los hombres de Pepe Mel que va en dirección a la enfermería, la cual se encuentra sumamente llena de jugadores lesionados, específicamente diez ahora Cristian Cedrés, tales como Ale Díez, Araújo y Pejiño, lo que significaría un tremendo dolor para toda la junta directiva de la Unión Deportiva Las Palmas, ya que prácticamente se están quedando sin opciones para lo que les depara en la segunda parte de la temporada.