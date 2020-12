Quiere ir con Koeman: el galáctico que pide ir al Barça si él continúa

El FC Barcelona está poco a poco recuperando su posición destacada en LaLiga Santander. Si bien no se puede tapar el sol con un dedo y aún el juego del conjunto azulgrana no deja de dar sensaciones de que le falta mucho que mejorar, el quinto lugar que ocupan en el campeonato local (con posibilidades de escalar más) y su puesto ya asegurado en octavos de Champions Legaue, le dan un respiro a Ronald Koeman. Sin embargo, claramente no es suficiente y la plantilla necesita refuerzos pronto para aumentar su nivel.

Para el técnico neerlandés es más que claro que con lo que tiene no le va alcanzar para luchar por todos los títulos; por mucho que los jóvenes como Pedri o Ansu Fati, que debe recuperarse de su lesión, se esfuercen, la verdad deben llegar nuevos integrantes al equipo, sobre todo a una defensa que realmente lo necesita. La lesión de Piqué, más el mal momento que atraviesan Umtiti y Lenglet hacen insuficiente el paso adelante que ha dado Ronald Araújo; por eso será clave la llegada de un defensa y en los últimos días Matthijs de Ligt es el nombre que más suena para reforzar ese puesto. El problema está en que parece difícil que si los resultados no mejoran el entrenador este en el banquillo para recibirlo.

Defensivamente se necesitan refuerzos

Piqué estará un buen tiempo fuera por lesión

Si bien los problemas de Koeman pueden ser en varias áreas, uno de los más notorios ocurre en la defensa. En el verano ya intentó solucionar todo con la llegada de Eric García; pero al igual que con otros fichajes, no se pudo lograr nada debido a lo mal que están económicamente. Aunque ahora siguen pendientes del central español, también podría unirse a las posibilidades el neerlandés que en la Juventus no está teniendo la evolución deseada.

De Ligt destacó con el Ajax al punto de que los mejores clubes estuvieron atentos a su futuro, incluido el Barça; no obstante, la delicada situación económica comenzó a arreciar y por eso su fichaje quedó descartado. Al final, el neerlandés puso rumbo a Italia con la idea de mejorar en un club de gran prestigio y con más posibilidades de ser titular que en el equipo blaugrana; pero ahora esos 85 millones de euros que pagaron parecen una barbaridad para el rendimiento que ha ofrecido. Su nivel ha disminuido mucho y sus errores se han acrecentado por su falta de confianza; pero eso es algo que piensa cambiar si cuenta con la tutela de un entrenador que conozca y eso ocurriría si va al club catalán.

Un futuro en el Barça para De Ligt

El neerlandés no está viviendo un gran momento en la Juventus

Con 21 años, el central tiene ganas de reconducir su carrera luego de las irregularidades que ha tenido en la Juventus y piensa que eso es algo que podrá lograr con Koeman en el Barcelona; lo único que impediría esa unión sería la llegada de un presidente que decida no contar más con el exestratega de la selección de Países Bajos.

Aunque los problemas de dinero en el club blaugrana no se resolverán de un día para otro, la legada de un nuevo presidente le dará más confianza de cara a otros clubes y además podrá hacer un plan para reactivar al club con algunas estrategias de ventas y demás. Con eso a la vista, la Juve podría aprovechar y tratar de recuperar parte de lo que invirtió en De Ligt con una buena venta. Los resultados y el nuevo presidente son los elementos que decidirán el futuro de Koeman en el equipo; mientras, el defensor neerlandés esperará a que todo vaya bien para así recalar en un equipo donde puede evolucionar como quiere.