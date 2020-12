¿Tiene Jovic nuevo equipo? La oferta que estudia Florentino Pérez

El AC Milán está sobrepasando hasta las mismas expectativas que se habían planteado para el equipo en esta temporada. Con un grupo en el que mezclan mucha juventud con piezas puntuales de mucha experiencia, el conjunto rossonero está encabezando la Serie A; sin embargo, nadie desde la cúpula quiere desviarse y saben que la lucha está en lograr entrar a la próxima Champions League. Pese a ese deseo nadie rehuye a lograr más cosas; pero con el objetivo principal en mente es que lucharán y para eso buscan refuerzos en el próximo mercado invernal. En ese sentido el elegido es un Luka Jovic que el Real Madrid no cuenta para nada.

Tanto para Zinedine Zidane como para Florentino Pérez el serbio representa una pesada carga que no quisieran cargar. El equipo italiano ya intentó buscar que arribara en verano, pero el entrenador francés decidió apostar por él como el primer sustituto claro de Karim Benzema, al punto que dejó nuevamente en el ostracismo a Mariano y mando a la Roma a Borja Mayoral. No obstante, la situación a cambiado y en uno meses, el balcánico no ha contribuido mucho a la causa merengue; pese a eso el Milán ve mucho potencial y está decidido a apostar por él.

Jovic es la solución del Milán

El serbio sería tendría más oportunidad de jugar si es sustituto de Ibrahimovic

Si bien en todas las posiciones el Milán cuenta con buenos recambios y varios de los jóvenes están dando un paso al frente, lo cierto es que en la delantera solo cuentan con Zlatan Ibrahimovic como hombre de garantía; allí es donde aparece la figura de un Jovic que en el Madrid estarían encantados en darle salida lo más pronto posible, porque en el equipo blanco no está aportando lo que se esperaba.

A Stefano Pioli, entrenador del club lombardo, le encantaría contar con el serbio debido a que como se ha visto con esta lesión que dejará a Ibrahimovic fuera hasta enero, pues no tienen un recambio que pueda dar la talla. Sus 10 goles en seis partidos, aún con sus 39 años, son un peso que ninguno del equipo ha logrado llevar; por eso surge la alternativa del serbio para suplirlo. El hecho de que es joven, con experiencia y que podrían sacarlo del Madrid con una cesión, lo convierten en la opción favorita. El problema está en que esto todavía no convence del todo a Florentino Pérez.

Una fórmula que no convence en Madrid

Jovic ya no cuenta para Zidane en el Real Madrid

La idea del Milan es darle más protagonismo a Jovic y que con la confianza suficiente pueda mostrar el nivel goleador que exhibió con el Eintracht; así los ayudará a alcanzar sus objetivos siendo un buen suplente de Ibrahimovic. Además, las buenas relaciones que tienen con el Madrid facilitarían mucho las cosas; aunque justo ahora podrían chocarse contra un muro difícil de superar.

En el conjunto rossonero la propuesta es una cesión con opción de compra, pero esa fórmula no convence a un Florentino Pérez que vería como mejor opción una venta que, en tal caso, también permitiera al Madrid recolectar algo de dinero para reforzarse en invierno. El serbio no cuenta para Zidane y su salida estaría más que bien vista; no obstante, la forma en que salga será clave y el Milán parece decidido a ir con todo para que acabe en Italia cueste lo que cueste.