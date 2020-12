Escándalo con Kubo: hacen público que quiere largarse

Los meses pasan y desde ya se puede decir que la cesión de Takefusa Kubo al Villarreal ha sido un completo fiasco. Tras cederlo al Mallorca en su primera campaña y que allí demostrara un gran nivel, el Real Madrid pensó que en un equipo de más envergadura y en competición Europea podría ayudarlo a dar un salto de calidad; pero en las oficinas blancas no contaban con que se encontrarían de frente con una pared llamada Unai Emery. El técnico del conjunto amarillo no cuenta con él y sin minutos para mostrarse, desde Madrid piensan que lo están desperdiciando y no es el único.

Aunque hubo un momento en el que el mediocampista pareció convencer a Emery, las cosas nunca cambiaron del todo; por eso el japonés ha pensado que de no obtener más minutos pediría irse a otro lugar donde le permitieran jugar, en ese sentido varios equipos podrían estar pendientes de obtenerlo como refuerzo; pero uno se habría adelantado al resto. El Getafe parece que será el lugar donde el nipón se desenvuelva el resto de la temporada o al menos así lo adelantó el mismo presidente de la entidad azulona, Ángel Torres.

Getafe sueña con el japonés

El japonés no ha tenido oportunidades en el Villarreal

El mandatario del conjunto azulón causó un revuelo total en todo el panorama del fútbol español, porque en una entrevista para ‘El Transistor’, de Onda Cero, no solo reveló que el equipo quiere contar con Kubo a partir de enero, sino que además el mismo japonés también desea irse del Villarreal cuanto antes. “El chico parece ser que quiere venir, el míster me ha confirmado que si hay alguna posibilidad necesitamos un banda derecha y un mediocentro, serían en principio los dos refuerzos que queremos traer”, explicó Torres.

Además de las ganas que tienen de contar con el japonés, el presidente del Getafe dejó claro que otro de sus deseos es que se puedan traer a un mediocentro y para esa posición el favorito es Carles Aleñá, que el Barcelona no cuenta para Ronald Koeman. “Podría ser porque ya lo tuvimos el año pasado, pero luego se fue al Betis. Y este año ha estado a punto, lo que pasa es que el Barcelona no está en su mejor momento, no hay junta directiva, hay elecciones el 24 y todo son dificultades. Para nosotros serían dos refuerzos importantes pero no nos vamos a volver locos. Vamos a intentar porque tenemos saldo en LaLiga traer un par de refuerzos, uno en la derecha y otro en el centro del campo”, agregó.

Se espera público a partir de febrero

Ángel Torres espera que el público regrese pronto a los estadios

Torres no solo estuvo para conversar sobre la posible llegada de Kubo y Aleñá, también tocó otro tema de mucho interés: la vuelta del público a las canchas. Con respecto a eso mencionó que los planes son aplicar algunas medidas como las que se hacen en Segunda B o Tercera, en donde dejan pasar a un 10% o 15% del aforo de sus estadios; porque de no hacer algo rápido se puede agravar la crisis económica de cada equipo.

Para el presidente del Getafe la decisión se tomará en los próximos días y si todo sale como se tiene previsto, la personas podrían comenzar a volver a los estadios a partir del mes de febrero, lo que supone una magnífica noticia para todos. “Espero que en la reunión del 15 de enero salga un acuerdo y a primeros de febrero empiece a entrar público porque si no, no tiene ningún sentido”, concluyó.