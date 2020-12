El Real Madrid sigue con su buena racha sumando victorias consecutivas y poco a poco subiendo en la tabla de clasificación. Tal es el caso de Marco Asensio se encuentra cada vez mejor y lo demostró ante el Granada en el último partido donde los blancos se impusieron 2-0.

En el último mes el nivel de Asensio solo ha aumentado, aprovechando cada oportunidad en el terreno para brillar y mostrar su valía, tratando de ganar otra vez la confianza del equipo y de Zidane. Ahora, con la baja de Rodrygo, se ha abierto un chance para estar en el equipo y convertirse en una pieza importante.

Aunque estos primeros meses no han sido fáciles para Asensio. Tenía en sus hombros un gran peso y que había muchas esperanzas puestas en su rendimiento y tras una lesión que fue larga y grave, los altibajos no se hicieron esperar, costándole despegar de nuevo. Ha hecho grandes actuaciones con partidos no tan importantes, haciéndose notar poco a poco en el terreno de juego.

Seis victorias consecutivas tiene el Madrid y aunque Asensio no ha sido titular en ninguno, es el único jugador al que Zidane ha sacado desde el banquillo en todos los encuentros, lo que significa que se ha ganado la confianza del técnico francés y mientras el futbolista siga demostrando más serán los minutos que esté en el campo el jugador.

Asensio, una actuación espectacular ante el Granada

Definitivamente el partido contra el Granada fue el escenario perfecto para para el español con la salida del balear tras la lesión de Rodrygo mejoró al Madrid y fue decisivo con una gran asistencia a Casemiro en el primer gol, que dio ventaja a los de Zidane hasta que Benzema sentenció en el descuento. Antes había dejado un gran remate con la espuela que se estrelló en el poste.



El delantero, ha mostrado ser fiel a su estilo y se ha apoyado en sus compañeros en las buenas y en las malas. Sabe que regresar a su mejor nivel puede ser un camino largo y que aún le faltan varios pasos para la meta, aunque cada vez está más cerca. y aunque ha pasado momentos complicados al principio de la temporada, ahora afronta el final y principio de año con la confianza al máximo.