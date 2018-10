Telefónica i Yamaha Factory Racing han presentat avui el nou equip Movistar Yamaha MotoGP, en què Valentino Rossi i Maverick Viñales continuen com a pilots de l'escuderia.

La presentació, que s'ha celebrat a la Casa del Lector d'Escorxador Madrid, ha comptat amb la presència del president de Telefónica Espanya, Luis Miguel Gilpérez; els pilots Valentino Rossi i Maverick Viñales; el president de Yamaha Motor Racing i director general de la Divisió Motorsports de Yamaha Motor Company, Kouichi Tsuji, i el director de l'equip Movistar Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli.

Per Gilpérez, "els valors compartits i la passió per la innovació de Telefónica i Yamaha són les qualitats que han establert les bases de l'èxit d'aquesta associació ". De cara a aquesta nova temporada, el president de Telefónica Espanya ha desitjat "un any apassionant per a tots els amants del motociclisme en què el projecte guanyador de Movistar Yamaha sigui capaç d'aconseguir el major nombre de triomfs".

per la seva banda, Rossi va expressar el seu desig que "el nostre cinquè any amb Movistar sigui memorable, de manera que aquesta temporada estarem empenyent tan dur com puguem". Respecte a la presentació de l'equip, ha comentat que "és especial cada any perquè quan veus la moto amb els nous colors comences a sentir ganes de poder rodar amb ella el més aviat possible".

En aquesta mateixa línia es ha expressat Viñales, per a qui "la moto i el nou logotip de l'equip llueixen bé" i s'ha mostrat "a punt per començar a provar". A més, ha afegit que "tenim un equip molt bo, així que crec que és natural que apuntem a la victòria en cada carrera i en última instància al títol del campionat".

La principal novetat d'aquest any és la incorporació de la nova marca Movistar, tant a la moto com en les equipacions dels pilots, homogeneïtzant la imatge dels patrocinis que ja llueixen el Movistar Team de ciclisme i el Movistar Estudiants de bàsquet.

Així doncs, Movistar abandonarà el color verd en el mundial de MotoGP 2018, que ha estat senyal d'identitat de la marca de Telefónica a la competició de motos des de l'any 2000.