El manxec va concedir una entrevista al diari Mundo Deportivo on va parlar de tots els temes de l'actualitat personal i la del seu equip, això va dir:

DOSIFICACIÓ

"no és una cosa que jo decideixi, el que considera l'entrenador està bé, és una qüestió de sentir-se bé, de no tenir molèsties per poder rendir bé".

Com arriba el Barça a l'Bernabeu?

"Arribem bé, sabent que els clàssics són partits diferents, però amb la il·lusió de fer un gran partit i incrementar la diferència".

< b> ¿guanyar al Bernabéu seria un cop definitiu a la lliga?

"seria un pas més en el nostre objectiu de guanyar la lliga, donar-lo per definitiu seria un error perquè queden molts punts, tot pot canviar ".

CLAUS PER aL CLÀSSIC

" Dominar el partit, tenir la pilota, ser protagonistes i ser eficaços en les ocasions que tinguem, perquè ells generen molt al seu camp ".

Últim Clàssic per a Andrés Iniesta? < / B>

"No sabria dir-te si ho serà o no, però espero que no".

PHILIPPE COUTINHO

" el veig com un gran jugador, associatiu, amb gols, entenc que és un jugador amb un perfil molt semblant al nostre i seria un grandíssim fitxatge per al Barça, si finalment es realitza ".

CHELSEA COM RIVAL a CHAMPIONS

"Cada vegada que veig el gol de Stamford Bridge em torno a emocionar, aquest dia vivim un dels dies més importants de les nostres vides, però això és el record, ara sabem que viurem una eliminatòria molt dura ".