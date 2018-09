Marta Ortega (Madrid, 14 de febrer de 1997), més coneguda com "Martita", acaba de finalitzar la temporada 2017, en la qual, de la mà d'Ari Sánchez, han fet caure totes les barreres i estereotips possibles que mai les han col·locat com a favorites. Des d'aquesta temporada, la conclusió és clara: Martita i Ari han donat molta guerra, però millor i més encara és la els queda encara per donar.

Allà per maig, va coincidir amb Martín Velarde, en una entrevista en què es va sincerar, ens va explicar qui són els seus referents i ídols, com és Ari, com fa per compaginar l'esport amb la Medicina a la Universitat Complutense de Madrid, i molts més detalls que han marcat el seu any . Amb un somriure d'orella a orella constant, Marta va atendre la secció "Esportistes Universitaris", del Diari QUÈ!

Demà , l'entrevista completa.