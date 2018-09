Atlanta Hawks 91-105 Detroit Pistons

Els Pistons acaben amb la seva mala ratxa a costa de l'pitjor equip de la lliga. El segon i tercer quart en el tir dels Hawks, va ser un llast, en el qual van anotar gairebé els mateixos punts que van fer en el primer quart. Fins a sis jugadors dels Pistons, van aconseguir dobles dígits

Brooklyn Nets 104-111 New York Knicks

Els Knicks van pagar un preu alt per aquesta victòria, i és que Kristaps Porzingis va marxar lesionat amb molèsties al genoll. A costa dels resultats, el jugador letó no estarà, com a mínim en el pròxim partit. Willy tampoc va jugar avui.

Cleveland Cavaliers 121-112 Los Angeles Lakers

Vibrant el xoc entre Lakers i Cavaliers. Els d'or i porpra van estar jugant a un gran nivell i van fregar la gesta davant un Lebron James que segueix de dolç i que acabo amb un altre triple-doble. Calderón va realitzar davant un dels seus equips el millor partit amb la samarreta dels Cavaliers amb 17 punts i sis assistències en 23 minuts.

Minnesota Timberwolves 119-96 Sacramento Kings

els llops no van tenir pietat dels Kings i en el tercer quart van deixar vist per a sentència el partit. Towns, Wiggins i Butler van superar la vintena de punts per a la victòria.

Golden State Warriors 112-97 Dallas Mavericks

Tot i no brillar durant els dos primers quarts, la sortida del túnel de vestidors dels Warriors va ser un cicló, aquest cop sense Curry ni Green per lesió. Durant i Thompson van tirar del carro