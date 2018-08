Un miracle . Un saltador base es va llançar des del o últim pis d'un edifici de 24 plantes , el seu paracaigudes va fallar i, contra tot pronòstic, sobreviure .

el salt es va produir a Estocolm , la capital de Suècia. Moments després que el paracaigudista es precipités des de l'últim pis del gratacels, el paracaigudes no es va obrir i l'home va impactar contra el terra.

tot i la horrible caiguda, el temerari saltador va sobreviure.

el salt de tot just 10 segons va ser filmat per un amic del paracaigudista, que va ser traslladat d'urgència a un hospital amb lesions greus, tot i que no es tem per la seva vida.