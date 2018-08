Un tresor s'amaga en algun lloc de les Muntanyes Rocosa s, un sistema de serralades muntanyoses situat al sector occidental de Amèrica del Nord .

llavors de or , més de 200 monedes antigues, un collaret de 2000 anys d'antiguitat i fins a un antic anell espanyol incrustat amb pedres precioses , es troben al seu interior, i un home ha mort intentant trobar-lo . És el quart des del 2016 .

Segons la ' BBC ' l'intrèpid aventurer es deia Jeff Murphy , i residia a Illinois (Estats Units). Murphy va morir en Parc Nacional de Yellowstone mentre tractava de seguir les pistes , que el col·leccionista d'art Forrest Fenn havia deixat escrites en seves memòries , autopublicadas a 2010 pel misteriós milionari del que, avui, molts dubten.

Segons el llibre el llibre, la fortuna es troba enterrada "en algun lloc de les muntanyes entre Santa Fe, Nou Mèxic i la frontera amb Canadà" . Les pistes per trobar-lo es completen amb un poema que el propi Fenn va escriure : "Comença allà on les aigües càlides s'aturen i pren el canó cap avall (…) No caldrà remar la riera. Si has estat savi i trobat el foc, mira ràpidament cap avall: la teva missió està per acabar ".

al principi, poques persones coneixien de l'existència de l'erari , ja que i llibre va tenir una distribució mínima . Però, en 2013 la ' NBC' va donar la notícia per la televisió.

Centenars de caçatresors van envair la zona a la recerca de fortuna, una nova ' febre de l'or 's'havia deslligat.

Des de llavors, a quatre persones han mort : Randy Bilyeu, de 54 anys; Paris Wallace , de 52; Eric Ashby , de 31; i Jeff Murphy , de 53, que es va estimbar a 150 metres d'altura .

Pel que sembla, Fenn es va oferir a pagar , de la seva butxaca, un helicòpter per facilitar el rescat de Murphy quan aquest va desaparèixer. No obstant això, no se sent culpable . "Sempre és tràgic quan mor algú, va dir al ' New York Times 'el 2017, però la vida és massa curta per utilitzar cinturó i tirants. Si algú s'ofega a la piscina, no hem drenar la piscina, sinó ensenyar a nedar ".

Fenn va assegurar que el tresor està " amagat a 1500 metres sobre el nivell del mar, però en un lloc accessible per a un home de 80 anys que viatge sol ".