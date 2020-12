El truco para ordenar tus zapatos y que ocupen la mitad del espacio que tienen ahora

Que no tengas una colección de zapatos como las que sueles ver en internet de las famosas, no quiere decir que no puedas tener tu zapatero bien ordenado o que no puedas aprovechar cualquier espacio.

Quizá en estas fiestas hayas pedido que te regalen algún que otro par de zapatos o estés esperando a las rebajas que tendrán lugar en unas semanas. Sea lo que sea, hay algunos trucos para aprovechar de forma eficiente cualquier espacio y que tus zapatos ocupen menos espacio que como los tienes ahora.