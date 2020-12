No hay cosa que asuste más que ir por la carretera tranquilo y encontrarte un control de la policía. Ha habido buenos samaritanos que siempre hacen señales con las luces para avisar a los vehículos que van en contra. De esto se han dado cuenta los cuerpos de Seguridad del estado. Ya se han puesto manos a la obra para evitar que esta práctica tan común se vaya evitando. Y es que hacer estas señales al resto de coches puede causar graves daños.

Hay muchos conductores que son infractores habituales del código de circulación. Es por eso que ven a la policía como unos aguafiestas que no les dejan seguir campando libremente por la carretera. La Policía y la Guardia Civil no están en carretera solo para poner multas, están para velar por nuestra seguridad. Es por ello que cuando la policía hace un control, es por algo bueno, para protegernos. Y quien da señales con los faros al resto de los usuarios de la vía, no sabe las consecuencias que puede acarrear.